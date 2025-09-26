Primavalle, buco nel garage e blitz al caveau: colpo da 180mila euro nella filiale Bpm

Un piano studiato nei minimi dettagli, messo a segno con sangue freddo e tempismo.

È quanto accaduto introno alle ore 09:00 nella mattinata di venerdì 26 settembre a Primavalle, dove due uomini armati hanno rapinato la filiale Bpm di via Pietro Maffi, portando via un bottino da 180mila euro.

Secondo le prime ricostruzioni, i banditi avrebbero lavorato di notte, aprendo un foro nel solaio di un garage adiacente alla banca.

Da lì si sono creati un passaggio sicuro, in attesa dell’orario di apertura della filiale. Poi, vestiti di nero, con il volto coperto e una pistola in pugno, sono entrati in azione.

In pochi minuti hanno minacciato il direttore e gli impiegati, costringendoli a collaborare, quindi si sono diretti dritti al caveau. Nessuna esitazione: hanno preso i contanti e, una volta in possesso della somma, sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati di Primavalle e Monte Mario, insieme alla polizia scientifica.

I rilievi sono ancora in corso, mentre gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini di videosorveglianza della zona per provare a ricostruire i movimenti dei due rapinatori e, soprattutto, la loro via di fuga.

