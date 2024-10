Primavalle, il fiuto di Faro porta all’hashish e alla cocaina, 4 arresti e 5 chili di droga sequestrati

In un’operazione mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato, con il supporto della Procura della Repubblica, ha arrestato quattro persone nelle ultime ore, proseguendo il costante impegno nel combattere il traffico di droga.

La prima operazione si è svolta in via Federico Borromeo, nel quartiere di edilizia popolare “Cancelletti”. Qui, gli agenti del XIV Distretto Primavalle, insieme alle unità cinofile della Questura di Roma, hanno scoperto un centro di spaccio di cocaina e hashish.

Il cane antidroga “Faro” ha segnalato la presenza di sostanze illegali vicino all’ingresso di un appartamento. All’interno, la Polizia ha identificato tre persone – due donne di 51 e 35 anni e un uomo di 33 anni, tutti italiani – e ha trovato 40.000 dosi di hashish, per un peso di circa 4 kg, e oltre 900 dosi di cocaina, pari a circa 200 grammi, oltre a strumenti per il confezionamento. I tre sono stati arrestati.

In una seconda operazione, gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato un 72enne italiano. L’uomo, fermato dopo aver oltrepassato un semaforo rosso in via Vasco de Gama, ha attirato l’attenzione dei poliziotti per il suo comportamento nervoso e l’odore di hashish.

Dopo un controllo del veicolo, sono stati trovati 10 panetti di hashish, per un totale di circa 1 kg, nascosti nel vano della ruota di scorta.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

