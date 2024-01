Primavalle: Mezzo Atac preso a sassate durante la corsa, nessun ferito

Vetri infranti e danni alla vettura della linea 983. Sono questi i risultati di un Autobus Atac dopo essere stato vittima di alcuni lanci di sassi, proprio mentre era in transito in via Pietro Bembo, nella notte di Martedì 23 Gennaio 2024, intorno alle 2. Il conducente ha dovuto fermare la corsa e rientrare con il mezzo in deposito.

Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile del gesto.