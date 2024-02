Primavalle: Sala slot senza alcun controllo all’ingresso

Guai in vista per il titolare di una sala slot, in zona Primavalle, aperta h24 e chiusa con provvedimento di sospensione del questore di Roma, in base all’articolo 100 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza), a carico del titolare di un esercizio commerciale.

Sono stati gli agenti del XIV distretto Primavalle, a seguito di un controllo amministrativo, presso un esercizio commerciale adibito al gioco videolottery, ad accertare che il titolare aveva manomesso la porta di accesso al locale, grazie alla presenza di un cartoncino che ne impediva la completa chiusura, così da consentire l’accesso a chiunque evitando il normale riconoscimento dell’età dell’avventore.

Inoltre, i poliziotti, all’interno della sala, hanno riscontrato l’assenza sia del titolare sia di qualsiasi addetto, oltre al mancato spegnimento dei dispositivi da gioco, in violazione dell’ordinanza sindacale. Inoltre, grazie al supporto di personale della polizia locale Roma Capitale, è stato sanzionato amministrativamente per la mancata esposizione della licenza rilasciata dal questore e per la mancata esposizione dei cartelli che indicano il divieto di accesso ai minori. Pertanto, il titolare è stato denunciato in stato di libertà.

All’esito dell’istruttoria condotta dalla divisione di polizia amministrativa il questore, applicando l’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza

