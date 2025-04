Primavalle, scaricano rifiuti in un’area verde: beccati sul fatto e costretti a pulire tutto

Era un normale servizio di pattugliamento per gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, quando, tra le strade di Primavalle, qualcosa ha attirato la loro attenzione.

In un’area verde tra via Pasquale II e via Pietro Bembo, un autocarro si muoveva con fare sospetto. Non ci hanno messo molto a capire cosa stava succedendo.

A bordo del mezzo, due uomini – cittadini di nazionalità cinese, di 50 e 27 anni – erano intenti a scaricare rifiuti in pieno giorno, nel cuore del quartiere. Circa due metri cubi di materiali ferrosi stavano per finire nella vegetazione, trasformando un angolo verde in una piccola discarica abusiva.

Ma i loro piani sono stati bruscamente interrotti. Gli agenti, intervenuti con tempestività, li hanno colti in flagrante e obbligati, immediatamente, a ripristinare lo stato dei luoghi. I due sono stati messi di fronte alle proprie responsabilità e hanno dovuto raccogliere tutto ciò che avevano appena tentato di abbandonare.

Oltre al danno ambientale evitato, è scattata anche la sanzione amministrativa: oltre 3.000 euro di multa per il trasporto illecito di rifiuti, poiché non risultavano in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Nel frattempo, gli agenti hanno avviato indagini più approfondite. All’interno del veicolo, infatti, sono stati trovati materiali di varia provenienza, che potrebbero essere collegati ad alcune aziende del territorio. Si cerca ora di risalire ad eventuali committenti o mandanti dell’illecito smaltimento.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.