Primavalle, serie di furti a giovani e adolescenti: preso il rapinatore della felpa nera

Un incubo a Primavalle tra marzo e aprile si è concluso nella mattinata di ieri lunedì 13 ottobre con l’arresto di un 34enne romano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti rapine e reati legati alla droga.

L’uomo, con felpa nera con cappuccio e un coltello in tasca, aveva minacciato e derubato tre giovani nel quartiere di Roma nord-ovest, colpendo sia a bordo di un bus notturno sia in strada.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Lorenzo Del Giudice, hanno ricostruito nel dettaglio due episodi: la notte del 24 aprile due amici sono stati avvicinati sul bus 907 diretto a Cornelia.

Il malvivente si è seduto vicino a loro, li ha minacciati con un coltello e li ha rapinati di circa 100 euro, prima di scomparire alla fermata Monti Primavalle Mazzella.

Un episodio analogo era avvenuto il 27 marzo: un 17enne, fermo a piedi con una valigia in via Torrevecchia, è stato avvicinato dall’uomo armato, minacciato e costretto a consegnare circa 50 euro.

Il modus operandi, l’uso dell’arma e il quartiere in cui erano avvenute le rapine hanno permesso agli investigatori di concentrare i sospetti sul 34enne già arrestato a fine febbraio per reati simili. Le vittime lo hanno riconosciuto senza esitazione.

Al termine delle indagini, il Gip del Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, notificata oggi dalla polizia, ponendo fine alla serie di episodi che aveva seminato paura tra i residenti di Primavalle.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.