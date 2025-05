Primavalle, sgomberata un’area verde occupata: abbattute 50 baracche

Sono da poco terminate le operazioni avviate questa mattina dagli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale, finalizzate al recupero di un’area verde di circa 6mila metri quadrati e di proprietà di Roma Capitale, che si trova in zona Primavalle, tra via Pietro Bembo e Largo Sacconi.

Il sito era occupato da un insediamento abusivo composto da una cinquantina di baracche, costruite con mezzi di fortuna e materiali di risulta.

Al termine dell’intervento di abbattimento delle baracche e dei giacigli, avvenuto con l’ausilio di personale del Commissariato Primavalle della Polizia di Stato, l’area è stata recintata e sarà successivamente oggetto di opere di bonifica, con rimozione dei rifiuti e materiali presenti.

Durante le attività odierne, svolte in presenza di personale della Sala Operativa Sociale, nessuno degli occupanti è stato trovato sul posto.

Tale azione, che ha portato al recupero di una vasta area, sita a ridosso di un centro sportivo, di un istituto scolastico e di diverse abitazioni, si inserisce in un piano di interventi portati avanti dalla Polizia Locale , in collaborazione con altri organi dell’amministrazione capitolina, con il fine di ripristinare il decoro in diverse zone della Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.