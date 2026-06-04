Primavalle: sgomberato l’accampamento abusivo al mercato di via Pasquale II

Un’offensiva su più fronti per ripristinare il decoro urbano, liberare i parcheggi pubblici dalle baraccopoli improvvisate e arginare l’assalto dei venditori di merce contraffatta dal cuore del Centro Storico fino alle spiagge del litorale.

I caschi bianchi di Roma Capitale hanno coordinato nelle ultime ore una serie di maxi-blitz mirati, rispondendo all’esposto dei comitati di quartiere e focalizzando l’intervento principale nel quadrante ovest della città, nel cuore del quartiere Primavalle.

Qui, gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario, supportati dai poliziotti del Commissariato di zona e dai mezzi speciali del reparto “Decoro Urbano” di Ama, hanno cinto d’assedio l’area del mercato rionale di via Pasquale II (nel tratto compreso con via Giovanni X), da settimane trasformata in un’area di bivacco e degrado a ridosso dei banchi di vendita.

Il caso di via Pasquale II: sgombero e soccorso sanitario

Nel corso delle operazioni di bonifica all’interno dell’area parcheggio del mercato, i vigili hanno individuato una donna di circa 50 anni, di nazionalità straniera, che aveva allestito un vero e proprio insediamento di fortuna.

Trovata in un evidente stato di alterazione psicofisica, la cinquantenne è stata immediatamente presa in carico dal personale sanitario del 118, allertato dagli agenti per garantirle le cure e gli accertamenti del caso.

Subito dopo il soccorso, gli operatori di Ama hanno fatto scattare le ruspe e i furgoni compattatori, rimuovendo circa cinque metri cubi di rifiuti accumulati, masserizie, materassi e scarti riconducibili all’attività di accattonaggio molesto. Lo spazio è stato interamente igienizzato e restituito alla fruizione dei residenti e degli operatori commerciali del mercato rionale.

Dal Tridente al mare di Ostia: caccia a contraffazione e “auto-fantasma”

Parallelamente, il Comando Generale della Polizia Locale ha intensificato la pressione sui grandi flussi turistici e commerciali della Capitale.

In un’azione congiunta che ha visto schierati gli agenti del I Gruppo Centro, del X Gruppo Mare e i reparti speciali dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale), sono stati passati al setaccio i monumenti del Centro Storico e il lungomare di Ostia.

I controlli anti-ambulantato hanno portato al sequestro amministrativo di oltre mille articoli illegali: un inventario che spazia dalle bevande refrigerate vendute senza autorizzazione igienica a giochi da spiaggia, cappelli, bigiotteria e decine di borse ed accessori con marchi contraffatti della moda.

Il pugno di ferro dei vigili ha colpito duro anche la piaga dei parcheggiatori abusivi. Tra gli interventi di maggior rilievo spicca il sequestro penale e amministrativo di un’autovettura utilizzata come “ufficio mobile” da una coppia di guardiamacchine illegali: il veicolo è risultato completamente privo della copertura assicurativa obbligatoria e della revisione periodica di legge, trasformandosi in una bomba ecologica e stradale pronta a circolare.

Sul fronte della viabilità, le pattuglie hanno elevato decine di verbali per sosta selvaggia, disponendo la rimozione coatta di auto e scooter che bloccavano scivoli per disabili e corsie preferenziali.

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