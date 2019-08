Primavalle. Ubriaco aggredisce i sanitari e poi gli agenti della Polizia intervenuti in soccorso

Sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale, G.M., romano di 43 anni, ieri pomeriggio, in stato di ebrezza alcolica, è stato soccorso dal personale del 118 in via Filippini angolo di via della Storta. Una volta sul posto, i sanitari sono stati minacciati ed insultati dall’uomo tanto da dover richiedere l’intervento della Polizia.

Sul posto, gli agenti del Commissariato Primavalle sono riusciti a tranquillizzare l’uomo e a convincerlo a salire sull’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale. Il suo apparente stato di tranquillità però è durato solo pochi minuti.

Durante il tragitto infatti, ha iniziato a dare in escandescenza ed ha aggredito l’infermiera presente nell’ambulanza. Quando i poliziotti sono intervenuti aprendo la portiera posteriore del mezzo l’uomo ha ingaggiato con loro una colluttazione, sferrando calci e pugni. Bloccato immediatamente dagli agenti, è stato arrestato e condotto negli uffici di Polizia. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché di interruzione di Pubblico Servizio.