Principio di incendio al centro commerciale Tor Vergata: evacuati i clienti, nessun ferito

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di domenica 8 dicembre presso il centro commerciale di Tor Vergata, a Roma, quando un incendio ha interessato il magazzino del punto vendita del marchio Action, noto discount di prodotti non alimentari.

L’allarme e l’evacuazione:

A segnalare l’incendio è stato il sistema antincendio del centro commerciale, immediatamente seguito dall’intervento del personale di vigilanza.

I clienti presenti, che approfittavano della giornata festiva per lo shopping, sono stati evacuati in sicurezza. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati.

L’intervento dei vigili del fuoco:

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme con il supporto del personale del punto vendita, già intervenuto in precedenza con gli estintori in dotazione.

L’incendio è divampato in una zona esterna del magazzino, limitando i danni e consentendo agli esperti di dichiarare il centro commerciale agibile.

Indagini in corso:

Resta ora da chiarire l’origine dell’incendio. La prima ipotesi investigativa punta a un possibile corto circuito, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per confermare questa ricostruzione.

