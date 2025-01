Proba Petronia, ripristinate aree ludiche vandalizzate

Sono state ripristinate dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale le attrezzature nell’area gioco del pianoro di Via Proba Petronia a Balduina nel municipio XIV e, in particolare, è stato sostituito lo scivolo a tubo della struttura a castello vandalizzato la settimana scorsa da ignoti.

Il Servizio giardini era intervenuto immediatamente per rimuovere i frammenti dei giochi danneggiati e mettere in sicurezza l’area.

Torna pienamente fruibile l’area ludica di Proba Petronia che era stata completamente riqualificata con nuove attrezzature, pavimentazione antitrauma, panchine e recinzione dopo l’incendio che aveva colpito il Parco del Pineto il 4 luglio del 2022.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.