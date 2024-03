Produttore americano derubato a Fiumicino: presi due Rolex e 4 mila euro

Disavventura costata cara per Chris Nami Maleki, un produttore cinematografico americano, rapinato nella giornata di ieri Domenica 24 Marzo 2024 a Fiumicino. L’uomo, 46 anni, era a cena. Secondo quanto si apprende, i ladri gli avrebbero rotto il finestrino dell’auto mentre si trovava in un ristorante in via della Torre Clementina.

Gli sarebbero stati rubati due orologi Rolex, due anelli d’oro e 4 mila euro in contanti. Un colpo dal valore complessivo di 44 mila euro. A dare l’allarme è stato lo stesso produttore. Le indagini sono state affidate dagli agenti del commissariato di Fiumicino.

