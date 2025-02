Progetto dello Stadio a Pietralata – Zaratti (AVS): “Non decidono i potenti del calcio”

Noi non vogliamo che il futuro di Roma sia riposto nelle mani di Gianni Infantino, Gabriele Gravina e degli altri dirigenti delle società sportive-affaristiche».

«Ma non sono loro – prosegue Zaratti – che possono decidere: lo stadio è un progetto devastatore . Sorgerebbe accanto ad una struttura ospedaliera distruggendo un bosco e un parco pubblico: possibile che la città sappia dai giornali degli incontri tra Federcalcio, sindaco e ministro Abodi?

