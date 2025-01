Prolungamento Metro B – Consegnate quattromila firme per sostenere l’iniziativa

In un post Facebook il presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale Giovanni Zannola ha dichiarato:

«Il prolungamento della Metro B fino al Centro agroalimentare di Guidonia non è solo un progetto di una infrastruttura, ma una risposta concreta a un bisogno reale. Con oltre 4.000 firme raccolte dal Comitato di Quartiere di Settecamini e un confronto aperto con l’amministrazione capitolina, questo percorso dimostra quanto sia urgente e condiviso l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel quadrante est di Roma.

L’idea di estendere la linea da Casal Monastero, con fermate strategiche come Settecamini – quartiere che conta circa 12 mila abitanti – guarda al futuro della mobilità metropolitana. Significa collegare territori oggi schiacciati dal traffico della Tiburtina e dalla mancanza di servizi essenziali.

Grazie al lavoro di professionisti come il gruppo Metrovia – l’idea che muove Roma e all’impegno delle comunità locali, stiamo costruendo una visione condivisa: implementare il trasporto pubblico attraverso infrastrutture moderne in aree che troppo a lungo sono rimaste ai margini.

Le fermate nuove che costituiscono il prolungamento possibile della Metro B non rappresentano solo un puntino sulla mappa, ma il cuore pulsante di una comunità che chiede ascolto, servizi, spazi di aggregazione e sicurezza sociale.

L’amministrazione ha dato mandato a Roma Metropolitane di rivedere il progetto di prolungamento della Metro B a Casal Monastero, perché dobbiamo finalmente superare quanto ereditato dalla disastrosa esperienza della Giunta Alemanno e nello stesso tempo verificare la possibilità di realizzazione di un prolungamento della tratta fino a Guidonia così come chiesto dalle cittadine e dai cittadini.

Sono convinto ci siano le condizioni necessarie di carico trasportistico, costi-benefici perché il progetto possa avere le gambe per essere realizzato. Quindi, noi ci siamo, pronti a lavorare con i cittadini, le cittadine e i comitati per fare di questo progetto una realtà. La mobilità è il primo passo per una Roma più unita, moderna e sostenibile.»

Auspichiamo che questo impegno non finisca nel “dimenticatoio” come è successo per la sicurezza stradale di Colli Aniene.

