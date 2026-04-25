Pronti al dialogo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comitato Inquilini Ermoli 18

Come probabilmente tutti sanno tra pochi giorni presso il TAR del Lazio ci sarà una prima udienza per il ricorso che il Comitato Inquilini Ermoli 18 ha a suo tempo presentato nei confronti della Fondazione ENPAIA.

Il ricorso nasce dalla nostra convinzione che tutta la procedura messa in atto dalla Fondazione per la vendita in blocco del compendio che abitiamo sia sbilanciata a favore della Ermoli Cooperativa e non prenda in considerazione le diverse realtà che gli Inquilini vivono.

Si ribadisce qui con viva forza che il Comitato non è contrario alla vendita anzi.

Per questa principale ragione il Comitato ha dato, ai propri legali, il mandato a prendere contatti con i legali della Fondazione Enpaia. In cui si spera di sciogliere i seguenti nodi con le nostre proposte – considerando che comunque la Ermoli Cooperativa acquisti l’intero compendio e la JDL finanzi i 19 milioni già deliberati:

Le nostre proposte

abbassare del 20% il prezzo di vendita di ciascun singolo appartamento proposto attualmente dalla Cooperativa

nessun onere di consulenza per la cooperativa, ad esclusione della quota di iscrizione alla Cooperativa medesima

assicurare per iscritto, per chi vorrà rimanere in affitto, di un nuovo contratto senza particolari aumenti (escludendo l’inflazione ufficiale e determinata dagli organi del MEF) con la formula 4+4 con rinnovo automatico della medesima tipologia allo scadere dell’ottavo.

Nell’attesa che il 29 aprile prossimo il TAR si esprima rimaniamo comunque fiduciosi che una trattativa possa instaurarsi, ponendo così termine a questa vicenda – nella possibilità che tutti gli attori coinvolti trovino equilibrio e soddisfazione nell’eventuale accordo raggiunto.

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