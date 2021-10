“Pronto Gianna?!” con Danila Fruci e Antonella Di Giosa

Al parco di Via Galla Placidia-Ottoboni, il tardo pomeriggio di domenica 10 ottobre 2021, Danila Fruci e Antonella Di Giosa hanno presentato “Pronto Gianna?!”. E, nonostante un inaspettato vento gelido di tramontana, che ha messo in fuga mamme timorose per la salute dei loro pargoli, ugualmente un gruppetto di bambini con mamme hanno resistito e sono stati attenti spettatori.

Ed al termine, lo spettacolo che ha previsto storie ispirate alle favole di Gianni Rodari, piacevolmente seguito ed anche partecipato dai bambini intervenuti, ha riscosso calorosi applausi.

“E’, quella che andiamo a presentare questa sera – ci ha detto Danila Fruci – un’esperienza teatrale già felicemente presentata in parchi, piazze e associazioni, in cui gli spettatori tutti, non solo i bimbi, sono parte integrante dell’evento. È il teatro ad andare incontro a loro con storie ispirate al mondo di Gianni Rodari nonché alla contemporaneità.”

Danila e Antonella, nel raccontare favole ai bambini vogliono ricreare e custodire uno spazio in cui i bambini possono raccontare e raccontarsi liberando la loro creatività e fantasia.

Gianna e Gianna – nomi d’arte delle due giovani interpreti – si definiscono “Due aviatrici dell’immaginazione”, “Due marinaie del racconto e “Due narratrici del gioco che amano, come i bambini, appassionarsi nell’animare le loro storie, belle, vivacizzate da voci buffe e ingigantite da accessori strambi”.

Cornice dello spettacolo, il Parco di Via Galla Placidia-Ottoboni, uno dei tanti angoli verdi della nostra Città, da poco strappato al degrado da abbandono per dare non solo spazi ludici a questo settore del IV municipio di Roma, ma anche un luogo per fare spettacolo, sport e tutte le attività possibili. Ciò sorvegliando e mantenendo questi spazi con caparbietà e costanza – non scevre da rinunce e sacrifici personali – da un gruppo di volontari.