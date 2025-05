L’impegno del cronista è fornire un resoconto fedele e puntuale della realtà al pubblico che ci legge. Il compito del cronista è anche quello di raccontare i fatti nudi e crudi, così come accadono, senza aggiunta di opinioni o interpretazioni personali.

Ci è pervenuta in copia la lettera del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma del 28 maggio 2025, avente come oggetto: Proposta di Patto di collaborazione “Area verde del Parco Giovanni Palatucci – Parco Tor Tre Teste.” con relativo protocollo.

In sintesi nella lettera è specificato che:

Con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 102 del 23 maggio 2023 è stato adottato il nuovo “Regolamento per l’Amministrazione condivisa dei Beni Comuni Materiali”, introducendo lo strumento “Patto di collaborazione”.

Grazie a questo innovativo strumento, la cittadinanza e l’Amministrazione possono operare insieme per la cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni della città, in modo agile, trasparente e collaborativo al fine di riattivare il tessuto socio – economico e valorizzare il bene comune favorendo la più ampia partecipazione degli attori territoriali.

La ODV Volontari per l’Ambiente Roma EST, ha presentato proposta di patto di collaborazione per l’area verde del Parco Giovanni Palatucci – Parco Tor Tre Teste.

In pari data scrive il Comitato di Quartiere Tor Tre Teste Attiva sulla sua pagina facebook:

Questa mattina, il Comitato è stato audito in Commissione ambiente del Comune di Roma Capitale, come concordato in occasione del sopralluogo del parco di Tor Tre Teste da parte del Presidente Giammarco Palmieri.

Sono state affrontate le innumerevoli problematiche del parco, dall’impianto idrico del laghetto e la riparazione del fondale dello stesso, la mancanza degli ingressi per i disabili, l’incrementazione dei giochi all’area ludica, la scarsa illuminazione del parco che genera insicurezza, il viale adiacente al campo Nori (che si allaga con le piogge), si è parlato del progetto dei 100 parchi in via di definizione.

La Commissione, preso atto delle criticità esposte, disporrà l’avvio di un percorso progettuale e partecipativo, per stabilire un programma di intervento con le dovute tempistiche.

Non abbiamo la bacchetta magica ma siamo sicuri di aver compiuto un altro passo nella direzione giusta soprattutto grazie al forte interesse dimostratoci dall’ amministrazione coinvolta.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.