Proposte serie e ponderate per migliorare la viabilità tra Centocelle e Villa De Sanctis

Sapevamo di un progetto abbozzato da un residente del Quartiere di Centocelle, un architetto che ha proposto in maniera informale un progetto per migliorare e rendere sicura e fluida la svolta a sinistra su viale della Primavera per entrare nel Quartiere di Villa De Sanctis attraverso via O. Petrini.

Parliamo dell’arch. S. Bruno che già in passato ha proposto, a titolo gratuito, progetti su via dei Noci quando il Comune aveva deciso, nonostante una protesta popolare, di destinarne il sottosuolo per la realizzazione di un PUP con la realizzazione di box auto che poi il privato avrebbe messo in vendita.

L’Arch. Bruno è anche l’autore del progetto arrivato ad un passo dalla realizzazione di un ponte ciclopedonale che via delle Camelie e passando sulla via Casilina entrava direttamente nel Parco Archeologico di Centocelle. Un’idea, quella di migliorare la viabilità su viale della Primavera che rientra nel progetto più vasto di riqualificazione del quartiere di Centocelle anticipato in un documento consegnato a Maura Lostia nel mese di dicembre di qualche anno fa.

Nel progetto si prevedono sensi unici trasversali che consentono la realizzazione di una nuova filosofia della quotidianità aumentando i posti auto, allargando i marciapiedi, ampliando la visibilità sugli incroci, aumentando notevolmente il numero di alberi ai lati delle strade.

Idee queste che erano state anche discusso nel CdQ e che mostrammo sullo schermo del computer anche a Giampiero Buttitta presidente della commissione LL.PP. durante una sua visita al comitato. Un progetto che rientra in un discorso molto articolato su cui non sembra che il Municipio ci sia spendendo.

Da anni si parla di completare la politica dei sensi unici, inspiegabilmente sospesa. Basti pensare che la trasformazione a senso unico di via Tor de Schiavi da via dei Glicini a piazza delle Camelie era arrivata fino al finanziamento già nel 2010 poi abortito durante le Giunte che seguirono sia in Campidoglio che in Municipio.

Oggi, ci dice l’arch. Bruno, torniamo a proporre e chiedere al Comune di Roma la possibilità che da via Tor de Schiavi/Camelie si possa voltare a sinistra direzione GRA senza dover percorrere circa un chilometro per fare poi l’inversione di marcia all’altezza di via di Centocelle. Una modifica che realizzata vorrebbe dire maggior sicurezza, minore inquinamento e consumo di carburante.

Ma questa proposta, insieme alla realizzazione della rotatoria Primavera/Glicini, lo si sappia, è politica, quella vera, quella al servizio dei cittadini e che sarà sostenuta con una iniziativa organizzata dal CdQ di Centocelle Storica e da quello di Villa De Sanctis e che sarà annunciata nei prossimi giorni.

