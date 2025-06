Prorogata al 30 giugno la mostra “Fatto in Italia. Tracce di moda tra i libri della Biblioteca”

Mancano ancora pochi giorni alla chiusura, il 30 giugno 2025, della mostra “Fatto in Italia. Tracce di moda tra i libri della Biblioteca” alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

La mostra esplora la storia di una delle filiere d’eccellenza italiana, quella della moda e del tessile, che rappresenta il cuore pulsante dell’artigianato, della creatività e dell’eccellenza italiana.

Il denso percorso espositivo che celebra la moda e il design italiano è stato allestito in due spazi allestitivi della Biblioteca ed è stato disegnato per offrire al pubblico un affresco della moda italiana attraverso i secoli.

Una selezione di opere tratte dai fondi antichi, rari e di pregio e foto e servizi di moda pubblicati dai primi anni del XX secolo in riviste storiche. Le vetrine sono allestite in uno spazio del foyer e in uno spazio della sala Manoscritti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.