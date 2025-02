“Prosegue l’impegno del Municipio V per la sicurezza nelle scuole”

«Prosegue l’impegno del Municipio V per garantire la sicurezza nelle scuole del territorio attraverso interventi mirati e investimenti significativi.

In questa direzione, – prosegue la nota – è stata espletata la gara per l’implementazione della sicurezza sociale nelle scuole Tenore e Bonafede, con un investimento di 400.000 euro nell’ambito del piano investimenti. Inoltre, dal 31 luglio 2024, a seguito della sottoscrizione del protocollo, 26 scuole del Municipio risultano collegate al NUE (Numero Unico di Emergenza), mentre altre 6 sono in attesa di collaudo.

Un ulteriore importante risultato ottenuto dall’amministrazione municipale riguarda il miglioramento dell’efficienza energetica nelle scuole: abbiamo vinto il bando per l’efficientamento energetico della scuola “Gioiosi Anatroccoli”, ottenendo un finanziamento di 500.000 euro.

Questi interventi testimoniano l’attenzione e la determinazione con cui il Municipio V lavora per la sicurezza nelle scuole, un tema che rimane una priorità assoluta. La sicurezza dei nostri studenti e del personale scolastico è un valore imprescindibile, che richiede il contributo di tutti. Per questo motivo, continua il dialogo e la collaborazione con le forze dell’ordine, che ringraziamo per quanto già fatto, affinché si possano adottare misure sempre più efficaci per la tutela delle nostre scuole e della comunità scolastica».

Lo dichiarano in una nota congiunta il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessora alle politiche scolastiche Cecilia Fannunza.

