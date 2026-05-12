Proseguono i lavori per il raddoppio della Roma-Viterbo

Un cantiere che non è solo manutenzione, ma una vera e propria metamorfosi. La ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo, storica spina dorsale del pendolarismo laziale, si prepara a cambiare volto.

Il sopralluogo effettuato dall’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e dall’amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone, nei cantieri della tratta Riano-Morlupo, ha confermato il cambio di passo: rimosse le vecchie rotaie e smantellato il ballast (il pietrisco ferroviario), i lavori per il tanto atteso raddoppio dei binari sono ufficialmente nella loro fase operativa più delicata.

Un’opera strategica contro l’isolamento

«Il raddoppio della Roma-Viterbo è un’opera strategica che i cittadini attendono da anni», ha sottolineato l’assessore Ghera. L’obiettivo è trasformare quella che per decenni è stata una linea “difficile” in un’infrastruttura moderna ed efficiente.

Il piano di ammodernamento, che prosegue nel rispetto del cronoprogramma, non si limita ai binari, ma ridisegna l’intero sistema di mobilità del quadrante nord, integrando la ferrovia con una nuova sistemazione viaria.

Gallerie e viadotti: la nuova fisionomia del tracciato

Superata la fase preliminare di bonifica degli ordigni bellici, il progetto entra nel cuore delle opere civili. La sfida infrastrutturale tra Riano e Morlupo prevede:

Rettifica del tracciato: per rendere la linea più veloce e sicura.

Grandi opere: la realizzazione di due nuove gallerie e due viadotti.

Sicurezza stradale: l’eliminazione dei passaggi a livello, sostituiti da barriere moderne e sottopassi.

L’attenzione è rivolta anche alle stazioni. Se Castelnuovo di Porto subirà un rifacimento totale, negli scali di Sacrofano e Riano l’imperativo è l’accessibilità: banchine rialzate per l’imbarco a raso e nuovi sistemi di ascensori e scale per abbattere definitivamente le barriere architettoniche.

Accessibilità totale: da Euclide a Labaro

Il restyling non si ferma alla tratta extraurbana. Il potenziamento della rete elettrica e il rinnovo dell’armamento interesseranno l’intera linea, con interventi mirati anche nelle stazioni cittadine e suburbane.

Fermate chiave come Euclide, Campi Sportivi e Labaro vedranno l’installazione di ascensori e servoscala, rendendo la ferrovia finalmente fruibile per tutti i viaggiatori, senza distinzioni.

Estate di cantieri: il ponte sul Tevere

La stagione estiva porterà con sé un altro intervento cruciale: il consolidamento e l’adeguamento sismico del viadotto ferroviario sul fiume Tevere.

Un’operazione che ha avuto anche un risvolto ecologico: durante la bonifica delle aree di cantiere, sono stati recuperati e smaltiti quintali di rifiuti abusivi accumulati negli anni, restituendo decoro alle sponde del fiume.

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