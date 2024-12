Protesta a San Pietro: attivista Femen tenta di rubare il bambinello del presepe

Una mattinata quella ieri 27 dicembre, di grande afflusso turistico e religioso in Piazza San Pietro è stata scossa da un episodio inatteso e provocatorio.

Yana Fedorets, 25enne ucraina e attivista del gruppo Femen, ha tentato un blitz contro il presepe allestito nel cuore della piazza, cercando di sottrarre il bambinello dalla scena sacra.

L’episodio si è consumato sotto gli occhi di centinaia di pellegrini e turisti, quando la giovane, a torso nudo, ha scavalcato le transenne gridando in inglese slogan contro il presidente russo Vladimir Putin.

Sul corpo aveva scritte due frasi: “Where is my child” (Dov’è il mio bambino) e “Putin is a war criminal” (Putin è un criminale di guerra).

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

Il blitz è stato prontamente bloccato dagli agenti della polizia dell’Ispettorato Vaticano presenti sul posto.

Mentre cercavano di immobilizzarla, la giovane ha opposto resistenza urlando con veemenza: “Questo è il mio bambino!” e ripetendo le accuse al leader russo.

Durante il fermo, la donna avrebbe provocato lievi lesioni a uno degli agenti. Portata via dagli uomini della sicurezza, è stata successivamente arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, oltre a essere denunciata per atti osceni in luogo pubblico.

La rivendicazione

Sul blitz si è espresso il gruppo Femen in una nota: “L’attivista Femen Yana Fedorets ha tenuto una protesta in Piazza San Pietro in Vaticano per richiamare l’attenzione sui crimini di guerra della Russia contro i bambini ucraini. L’attivista, che ha parlato in difesa dei bambini ucraini, è stato brutalmente trattenuto e arrestato dalla polizia locale.

L’azione pacifica, di natura esclusivamente umanitaria, ha provocato una reazione inadeguata e aggressiva da parte delle forze dell’ordine vaticane. Durante l’azione, è stato arrestato anche un fotografo che stava documentando l’evento. La polizia ha cercato di distruggere tutte le foto scattate sul luogo della protesta, ma alcune di queste erano state inviate prima dell’arresto“.

