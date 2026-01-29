Categorie: Cronaca Manifestazioni e agitazioni In evidenza
Protesta dei trattori sull’Aurelia: traffico in tilt da Torrimpietra a Massimina

Rallentamenti critici tra il Km 26 e l'incrocio di via di Acquafredda

Redazione - 29 Gennaio 2026

È partita puntuale alle 9.30 la mobilitazione degli agricoltori lungo la statale Aurelia. Dal chilometro 29, all’altezza di Torrimpietra, una cinquantina di manifestanti a bordo di trattori e mezzi agricoli pesanti si è messa in marcia in direzione Roma, con arrivo previsto in piazza San Giovanni Battista della Salle, dove è in programma il concentramento finale.

Traffico in forte rallentamento

L’andatura lenta dei mezzi ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità, con lunghe code che si sono formate nel giro di pochi minuti.

I punti più critici si registrano:

  • in direzione Roma, all’altezza di Massimina;

  • nel tratto compreso tra l’incrocio per Bracciano e via di Acquafredda.

Sul posto sono impegnate le pattuglie della Polizia Locale dei gruppi XII Monteverde e XIII Aurelio, al lavoro per presidiare gli incroci principali e contenere i disagi per residenti e automobilisti.

In vista dell’arrivo del corteo, piazza San Giovanni Battista della Salle è stata interdetta alla sosta già dalla mezzanotte, con rimozione forzata dei veicoli.

immagine di repertorio

La smentita sulla sigla “Liberi Agricoltori”

Nelle ore precedenti alla manifestazione, il corteo era stato annunciato a nome della sigla “Liberi Agricoltori”, ma dalla Confederazione Italiana Liberi Agricoltori è arrivata una netta presa di distanza.

«Non abbiamo organizzato alcuna protesta — ha chiarito il presidente Iacopo Becherini —. In questi giorni siamo riuniti a Baronissi e, per nostra consuetudine, evitiamo iniziative che blocchino il traffico cittadino. Provvederemo a chiarire l’uso improprio del nostro nome e la diffusione sui social di immagini datate».

Le ragioni della protesta

Al di là della smentita ufficiale, i manifestanti presenti lungo l’Aurelia ribadiscono le motivazioni del corteo: chiedono maggiori tutele per il comparto agricolo e il blocco della proroga dell’accordo commerciale Mercosur, considerato penalizzante per le produzioni locali e per le eccellenze del Made in Italy.

