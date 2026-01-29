Protesta dei trattori sull’Aurelia: traffico in tilt da Torrimpietra a Massimina

È partita puntuale alle 9.30 la mobilitazione degli agricoltori lungo la statale Aurelia. Dal chilometro 29, all’altezza di Torrimpietra, una cinquantina di manifestanti a bordo di trattori e mezzi agricoli pesanti si è messa in marcia in direzione Roma, con arrivo previsto in piazza San Giovanni Battista della Salle, dove è in programma il concentramento finale.

Traffico in forte rallentamento

L’andatura lenta dei mezzi ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità, con lunghe code che si sono formate nel giro di pochi minuti.

I punti più critici si registrano:

in direzione Roma , all’altezza di Massimina;

nel tratto compreso tra l’incrocio per Bracciano e via di Acquafredda.

Sul posto sono impegnate le pattuglie della Polizia Locale dei gruppi XII Monteverde e XIII Aurelio, al lavoro per presidiare gli incroci principali e contenere i disagi per residenti e automobilisti.

In vista dell’arrivo del corteo, piazza San Giovanni Battista della Salle è stata interdetta alla sosta già dalla mezzanotte, con rimozione forzata dei veicoli.

La smentita sulla sigla “Liberi Agricoltori”

Nelle ore precedenti alla manifestazione, il corteo era stato annunciato a nome della sigla “Liberi Agricoltori”, ma dalla Confederazione Italiana Liberi Agricoltori è arrivata una netta presa di distanza.

«Non abbiamo organizzato alcuna protesta — ha chiarito il presidente Iacopo Becherini —. In questi giorni siamo riuniti a Baronissi e, per nostra consuetudine, evitiamo iniziative che blocchino il traffico cittadino. Provvederemo a chiarire l’uso improprio del nostro nome e la diffusione sui social di immagini datate».

Le ragioni della protesta

Al di là della smentita ufficiale, i manifestanti presenti lungo l’Aurelia ribadiscono le motivazioni del corteo: chiedono maggiori tutele per il comparto agricolo e il blocco della proroga dell’accordo commerciale Mercosur, considerato penalizzante per le produzioni locali e per le eccellenze del Made in Italy.

