Protesta ‘No Ddl Sicurezza’: il corteo sfida il cordone, è scontro con la Polizia

Il cuore di Roma si è trasformato, nel tardo pomeriggio di oggi Lunedì 26 Maggio 2025, in un campo di tensioni e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Doveva essere una protesta statica, annunciata in piazza Barberini dalla rete “No DDL Sicurezza – A pieno regime“, ma la rabbia dei partecipanti ha presto cambiato i piani.

Tra slogan, striscioni e un crescente nervosismo, un gruppo ha provato a forzare il blocco della polizia per dirigersi verso Montecitorio, dando il via a momenti di vera guerriglia urbana.

Erano centinaia, molti con i volti coperti, i manifestanti che si sono radunati nel centro storico. In prima linea, non solo attivisti ma anche esponenti delle istituzioni locali.

Tra questi, l’assessore alla Cultura e alle Politiche Abitative del III Municipio, Luca Blasi, rimasto contuso durante le fasi più concitate dello scontro.

“Ero lì per parlare, per mediare, mi hanno preso in due e mi hanno massacrato”, ha raccontato con una vistosa ferita alla testa e lo sguardo ancora scosso.

Lo scontro vero e proprio si è consumato tra via del Tritone e piazza Barberini, dove le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno cercato di contenere l’avanzata dei manifestanti.

Bastoni, pannelli usati come scudi, urla, manganellate. Una scena caotica che ha richiamato decine di residenti affacciati dalle finestre e paralizzato la viabilità nel centro città per ore.

A nulla sono serviti i tentativi di dialogo. Il corteo, nato per protestare contro le nuove misure del disegno di legge in discussione, ha più volte minacciato nuovi tentativi di sfondamento.

“Non ci fermeremo qui”, hanno urlato alcuni attivisti mentre si ritiravano verso piazza Barberini, promettendo nuove mobilitazioni.

Sul posto, oltre alle volanti della polizia, anche i carabinieri e l’unità di pronto intervento. La Digos sta ora analizzando i filmati per identificare i responsabili delle violenze.

