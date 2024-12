Protocollo d’intesa Municipio Roma IV – Liceo Artistico Enzo Rossi per 8 murales

“Un progetto bellissimo, un regalo di Natale per il IV Municipio e le scuole di infanzia comunali. Abbiamo firmato un protocollo d’intesa dove Municipio Roma IV Liceo Artistico Enzo Rossi e l’associazione culturale Procult di MArteLive che porterà a realizzare otto murales su otto facciate delle scuole di infanzia comunali.



I soggetti dei murales saranno scelti dai bambini stessi che con un lavoro insieme le maestre “svisceraranno” dei valori universali come amicizia, amore, pace, giustizia attraverso favole, canzoni, filastrocche. I ragazzi del liceo e i bambini si incontreranno per i bozzetti dei disegni in una continuità che va dai 3 ai 17 anni.

Alla fine in ogni scuola coinvolta faremo una mostra dei bozzetti dei bambini e dei ragazzi e ammireremo il murales realizzato. Un percorso artistico e umano legato all’infanzia. Un sogno che si realizza, una città che cambia forma attraverso la bellezza“.

L’annuncio è di Annarita Leobruni, vice Presidente Municipio IV.

