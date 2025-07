“Pubblico le tue foto intime su i social”. Il racconto di una giovane 14enne perseguitata dall’ex

Appena 14 anni e un passato già troppo pesante sulle spalle. Un’adolescenza interrotta, spezzata da chi, invece di proteggerla, ha cercato di dominarla con la paura. Un incubo che si è consumato in silenzio, nel quotidiano di una ragazzina come tante, sul litorale a sud di Roma.

Lui di anni ne ha 19, ma non bastano cinque anni di differenza per giustificare ciò che è accaduto. Era il suo ex fidanzato, ma da tempo non era più solo un ricordo scomodo: era diventato l’ombra che la seguiva ovunque.

Messaggi minacciosi, insulti, intimidazioni. Poi la minaccia più terribile: “Se non torni con me, pubblico quelle foto”.

Lei non ha ceduto. Ha scelto di parlare. Di entrare in una caserma dei carabinieri, accompagnata dal padre, e raccontare tutto.

Una testimonianza protetta, resa possibile anche grazie alla presenza di una psicologa. Una voce rotta dall’ansia, ma decisa. Bastava poco per capire che dietro quelle parole si nascondeva una verità inquietante.

I carabinieri non hanno perso tempo. Sono scattate le indagini. Sul telefono del 19enne, le prove: immagini intime della ragazza, ancora conservate nella memoria del dispositivo. Foto che, secondo quanto emerso, sarebbero state usate come arma di ricatto.

Per il giovane sono scattate le manette: arresto in flagranza di reato con l’accusa di atti persecutori e detenzione di materiale pedopornografico. Una doppia imputazione che fotografa una realtà cruda, purtroppo ancora troppo diffusa tra i giovanissimi.

