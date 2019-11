Pulizia e sfalcio nell’area verde di viale Togliatti/ via Prenestina

Il V Municipio prosegue con i lavori di pulizia e sfalcio nell’area verde di Viale Palmiro Togliatti, al punto d’incrocio con via Prenestina, una zona spesso vittima di abbandono di rifiuti. Si tratta di un grande spazio verde di circa 65.000 mq che prosegue fino a via Collatina.

A comunicarlo alla cittadinanza l’Assessore all’Ambiente del V Municipio, Dario Pulcini: “Siamo intervenuti per rimuovere la numerosa quantità di rifiuti presenti. Abbiamo anche chiesto alla Polizia Locale di intensificare i controlli sull’area in quanto gli abiti abbandonati derivano dal mercatino abusivo spesso lì presente.

Invito i cittadini ad evitare di comprare presso questi mercatini in quanto, frequentemente, la merce che trovate esposta è stata rubata. Questi venditori sono degli evasori fiscali e creano un danno alle attività presenti in zona (che invece operano in regola) facendo una concorrenza sleale”.

Pulcini ha poi aggiunto: “Anche se c’è ancora molta strada da fare, la nostra battaglia verso la legalità non si arresta. Stiamo lavorando duramente per restituire decoro a tutto il Municipio, eliminando ogni forma di degrado”..