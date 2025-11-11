Pullman turistici, lontani dal Colosseo: parte il nuovo piano del Campidoglio per la viabilità

Via di San Gregorio, la strada che collega il Colosseo al Circo Massimo, cambia volto. Stop ai pullman turistici davanti al monumento simbolo di Roma: una decisione che arriva dopo il restyling che ha allargato i marciapiedi e realizzato una nuova pista ciclabile, nell’ambito del progetto GRAB, trasformando il tratto in un corridoio più vivibile e suggestivo nel cuore della città.

“Si tratta di un intervento necessario – spiega Patanè – per migliorare la viabilità e garantire una maggiore fruibilità dell’area, liberandola dal passaggio e dalla sosta dei bus turistici che oscurano la vista sul Colosseo.”

Da agosto, la questione aveva acceso il dibattito tra i consiglieri del Municipio I: maggioranza e opposizione avevano chiesto l’eliminazione della fermata dei pullman turistici per motivi di traffico, qualità dell’aria e decoro urbano.

Ora, il Comune conferma: nessun bus turistico potrà più fermarsi sul lato di via dei Cerchi, davanti all’ingresso del Colosseo.

La sosta sarà permessa solo prima o dopo la zona monumentale, compresi i bus scoperti a due piani, che dovranno lasciare e raccogliere i visitatori lontano dall’area appena riqualificata.

Parallelamente, in Campidoglio si lavora alla stabilizzazione delle tariffe dei pullman turistici, aumentate durante il Giubileo, alla luce dei dati positivi sulla gestione del traffico.

Secondo Roma Servizi per la Mobilità, tra gennaio e agosto si è registrato un calo delle richieste di accesso alle Ztl centrali e un aumento delle prenotazioni per i parcheggi periferici, favorendo un maggior uso del trasporto pubblico da parte dei turisti.

Il percorso della delibera ora passa dai municipi, che dovranno esprimere il loro parere.

Il Municipio I discuterà la proposta giovedì durante il consiglio, affrontando anche un ordine del giorno presentato dal consigliere Federico Auer, che propone di estendere la zona C fino all’anello ferroviario.

L’obiettivo è limitare quasi completamente l’accesso dei pullman turistici, consentendo eccezioni solo tramite permessi speciali o per esigenze particolari, come la salita e discesa di persone con mobilità ridotta.

