Punto Roma Facile al mercato Borgo Ticino nel XIII Municipio

Nel mercato Borgo Ticino, è stato naugurato, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Andrea Coia, e della presidente del Municipio XIII, Giuseppina Castagnetta, un Punto Roma Facile, uno spazio pensato per promuovere le competenze digitali e facilitare l’accesso ai servizi online dell’Amministrazione capitolina.

Il nuovo PRoF si aggiunge alla rete di postazioni già attive in tutte le sedi municipali, in 6 centri sociali anziani, in 4 biblioteche e al mercato Primavalle, nel Municipio XIV, istituito poco prima che si diffondesse la pandemia.

Riparte quindi l’attivazione di questi spazi assistiti dove i cittadini saranno supportati gratuitamente da operatori e volontari appositamente formati per ricevere indicazioni e consigli relativi all’uso del computer, alla navigazione in rete e all’utilizzo dei principali servizi pubblici digitali.

Presso la rete dei Punti Roma Facile è possibile avere un primo approccio con i principali strumenti informatici, imparare a utilizzare i servizi digitali di Roma Capitale (prenotazione online di appuntamenti e servizi, certificati anagrafici e iscrizioni scolastiche, pagamento dei tributi e delle contravvenzioni, ecc.) e quelli di altre amministrazioni pubbliche, essere supportati nella richiesta di attivazione dell’identità digitale (SPID).

In ogni Punto vengono, inoltre, proposti periodici seminari aperti a tutti per approfondire, con l’aiuto di esperti, argomenti specifici riguardanti la cultura e le competenze digitali.

Per accedere all’assistenza gratuita fornita dai “facilitatori digitali”, a disposizione degli utenti ogni mercoledì dalle ore 9 alle 13, è necessario prendere un appuntamento chiamando i numeri 0669618438 – 0669618603 o scrivendo all’indirizzo email puntoromafacile.mun13@comune.roma.it



“Compiamo ancora un salto in avanti rendendo i mercati poli innovativi ricchi di servizi a misura di cittadino. Oltre agli sportelli anagrafici, alle macchinette mangiaplastica e alle biblioteche virtuali gratuite, le lezioni di web e l’accesso facilitato e guidato all’Amministrazione digitale rappresentano una novità importante per gli utenti dei mercati rionali della città. Ci rivolgiamo in particolar modo alle persone più anziane e con poca familiarità con Internet e con le nuove tecnologie: per loro andare al mercato sarà un’esperienza ancora più utile” dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“Riprogettiamo lo spazio pubblico per dotarlo di servizi e infrastrutture tecnologiche che aiutino a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Nei mercati abbiamo investito già oltre 25 milioni di euro e altri 12 saranno destinati a breve alla riqualificazione di strutture che da sempre svolgono un’azione sociale insostituibile. Farle diventare anche un punto di riferimento innovativo per Roma è un altro traguardo che abbiamo raggiunto grazie alla collaborazione con i Municipi” afferma l’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Andrea Coia.

“L’apertura di un Punto Roma Facile al mercato di Borgo Ticino è la risposta alle richieste dei cittadini di Casalotti. Facilitare l’accesso ai servizi erogati dalla pubblica Amministrazione per garantire l’inclusività è fondamentale per ogni territorio e il punto Roma Facile rappresenta la possibilità di essere presenti in ogni quartiere, al servizio dei cittadini” conclude la presidente del XIII Municipio Giuseppina Castagnetta.