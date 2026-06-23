Quadraro, accampamento abusivo davanti alla scuola elementare: scatta la protesta

Una tendopoli di fortuna a ridosso delle aule scolastiche, odori nauseabondi e un’emergenza igienico-sanitaria che si trascina da giorni sotto gli occhi dei genitori che accompagnano i figli a scuola.

Esplode la protesta dei residenti al Quadraro, lungo il confine strategico tra il V e il VII Municipio, per le condizioni di profondo degrado in cui è sprofondata l’area verde di via Sestio Menas, situata esattamente di fronte alla scuola primaria e dell’infanzia “Don Gioacchino Rey”.

A farsi carico del malcontento delle famiglie e a denunciare ufficialmente la situazione sono stati i coordinamenti locali di Forza Italia, che hanno indirizzato un appello urgente ai minisindaci del territorio, alla Polizia Locale e ai servizi sociali del Campidoglio per chiedere lo sgombero immediato e la bonifica dell’area.

Il giardino ostaggio di sporcizia e degrado urbano

Secondo quanto segnalato capillarmente dai residenti del quadrante, lo slargo verde è stato occupato stabilmente da un uomo senza fissa dimora che ha trasformato le panchine e i prati in un vero e proprio accampamento abusivo, accumulando stracci, cartoni e rifiuti di ogni genere.

A far precipitare la situazione, superando i limiti della tolleranza di quartiere, è però il quadro sanitario complessivo.

«A destare la massima preoccupazione è la situazione igienica che si è creata sotto le finestre della scuola – attaccano gli esponenti azzurri –. L’uomo utilizza sistematicamente il giardino pubblico per espletare i propri bisogni fisiologici all’aria aperta. Una condizione di totale insalubrità ambientale che risulta assolutamente intollerabile e incompatibile con la presenza, a pochissimi metri di distanza, di un istituto scolastico frequentato ogni giorno da centinaia di bambini della materna e delle elementari».

La richiesta

Il dossier è stato sollevato congiuntamente da Giovanni Cedrone, Segretario di Forza Italia nel Municipio VII, e Michel Emi Maritato, Commissario del partito nel Municipio V, che invocano un approccio che sappia coniugare la fermezza sul decoro all’assistenza umanitaria:

«Chiediamo un intervento immediato e coordinato da parte delle autorità competenti, della Polizia Locale di Roma Capitale e dei servizi sociali municipali. Questa situazione va affrontata con urgenza sotto un duplice profilo: da un lato offrendo la necessaria assistenza e una sistemazione dignitosa alla persona in evidente stato di difficoltà; dall’altro tutelando la salute pubblica, la sicurezza e il decoro delle nostre strade».

I rappresentanti dell’opposizione concludono con un affondo politico sul controllo del territorio nelle periferie: «Non è minimamente accettabile che un’area verde adiacente a una scuola dell’infanzia venga abbandonata all’incuria, costringendo i genitori a fare gimkana tra i rifiuti. Il Comune e i Municipi si attivino per restituire questo spazio ai bambini e al quartiere».

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