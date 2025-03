Quadraro e Tuscolano, minimarket sanzionati dai carabinieri

Operazione ad alto impatto nei quartieri Quadraro e Tuscolano: i Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro, con il supporto della Compagnia Carabinieri Roma Casilina, dei Carabinieri Forestali e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare microcriminalità e degrado urbano.

Durante le verifiche, i Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola, insieme ai Carabinieri Forestali, hanno passato al setaccio diversi minimarket della zona, scoprendo tre attività commerciali che utilizzavano sacchetti di plastica non conformi alle normative ambientali.

Per i titolari è scattata una multa salata di 15mila euro, oltre al sequestro di quasi 9 kg di buste fuorilegge.

L’operazione ha puntato anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti: due persone sono state segnalate al Prefetto per il possesso di piccole quantità di droga destinate all’uso personale.

Il bilancio complessivo dell’attività è imponente: 124 persone identificate e 47 veicoli controllati.

