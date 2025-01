Quadraro e Tuscolano, raffica di controlli contro degrado e criminalità

Maxi operazione di controllo del territorio nella periferia sud-est di Roma. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro, con il supporto della Compagnia Casilina, hanno effettuato un servizio straordinario nei quartieri Tuscolano e Quadraro, nel quadro delle misure per contrastare degrado e illegalità nelle aree più sensibili della Capitale.

L’intervento, voluto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condiviso durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato all’identificazione di 87 persone e al controllo di 53 veicoli.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno denunciato tre persone e sequestrato droga destinata all’uso personale.

Arresti domiciliari? Non per lui: 56enne beccato fuori casa

Tra le persone finite nei guai, un romano di 56 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, che è stato sorpreso dai militari mentre girava tranquillamente fuori dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione.

Per lui è scattata una denuncia per evasione, visto che la misura restrittiva gli imponeva di rimanere in casa.

Ricettazione: giovane trovato con uno scooter rubato

Non sono mancate le denunce per ricettazione. In un controllo separato, i Carabinieri hanno fermato un 22enne romano alla guida di uno scooter risultato rubato. Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

In un’altra operazione, invece, un 23enne di origini marocchine è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di un casco da moto rubato. Anche in questo caso, la refurtiva è stata sequestrata.

Droga per uso personale: segnalato un consumatore

Nel corso dei controlli, i militari hanno sorpreso anche un individuo con una modica quantità di droga destinata all’uso personale.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Roma per le sanzioni amministrative previste dalla legge.

Operazione a tutto campo per arginare degrado e illegalità

L’intervento dei Carabinieri è solo l’ultimo tassello di una strategia volta a garantire maggiore sicurezza nei quartieri della periferia romana.

Le forze dell’ordine continueranno a mantenere alta l’attenzione nelle aree più critiche, con nuovi blitz per contrastare reati come ricettazione, spaccio e violazioni delle misure restrittive.

