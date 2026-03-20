Quadraro: sequestrati 7 chili di cocaina “marchiata”. Arrestato pusher 43enne

Dietro la porta di un appartamento qualunque, in zona Quadraro, si nascondeva una vera centrale della droga. Un punto di smistamento silenzioso ma altamente efficiente, capace — secondo gli inquirenti — di alimentare in modo costante le piazze di spaccio del quadrante est della Capitale.

A smantellarlo è stata la Polizia di Stato, al termine di un’indagine fatta di appostamenti e osservazioni prolungate nel tempo. Nel mirino degli agenti del Commissariato Porta Maggiore era finito un uomo di 43 anni, romano, sospettato di gestire un traffico consistente direttamente dalla propria abitazione.

La svolta è arrivata durante un controllo su strada. Fermato mentre era alla guida, l’uomo ha mostrato un nervosismo evidente, un dettaglio che non è sfuggito agli investigatori. Un atteggiamento che ha spinto gli agenti ad approfondire, estendendo immediatamente gli accertamenti fino al suo domicilio.

Una volta entrati nell’appartamento, il sospetto si è trasformato in certezza. All’interno di uno zaino erano nascosti oltre sette chili di cocaina, già suddivisi in panetti e confezioni contrassegnate con il peso.

Un sistema di “etichettatura” tipico delle organizzazioni strutturate, pensato per velocizzare lo smistamento della droga verso i canali di distribuzione sul territorio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’appartamento funzionava come una base logistica vera e propria, organizzata con modalità rapide e discrete: una sorta di punto di ritiro per clienti o intermediari, che si rifornivano su ordinazione, riducendo al minimo i rischi di esposizione.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche due smartphone, ora al vaglio degli specialisti. I dispositivi potrebbero rivelarsi cruciali per ricostruire la rete dello spaccio, individuando fornitori, contatti e modalità di gestione degli ordini, probabilmente coordinati attraverso sistemi di messaggistica.

Per il quarantatreenne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha riconosciuto la solidità del quadro indiziario.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.