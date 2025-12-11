“Qualcosa è andato storto”: Carlo Buccirosso alla Sala Umberto

Corrado Postiglione è un avvocato di provincia. Modesto, certo, ma tutt’altro che ingenuo. La sua clientela è quella di sempre: popolare, colorita, spesso problematica, ma mai davvero sprovveduta.

E poi ci sono loro, i suoi veri “assistiti”: mamma, fratelli, sorelle, zii, generi, nipoti, cugini e affini assortiti. Un esercito di parenti impelagati nelle più improbabili controversie, piccole e grandi, che ricadono inevitabilmente sulle sue spalle.

Corrado, però, non si arrende. Per riconquistare un briciolo della loro stima – smarrita ormai in epoche remote – e magari qualche introito che gli permetta di tirare il fiato a fine mese, si arrangia come può.

Sfodera sotterfugi, strategie improbabili e un talento improvvisato che lo rende più un acrobata che un avvocato. E mentre cerca di mettere ordine tra litigi, ripicche e faide domestiche, per un attimo sembra persino che possa farcela.

Ma la buona sorte, che non ha mai fatto parte della vita del povero Corrado, decide di voltargli le spalle anche stavolta. Proprio quando ogni rogna sembra risolta, ecco abbattersi l’impensabile: la malattia della mamma.

La vera padrona di casa, il faro di una famiglia instabile e litigiosa, l’unica voce capace di zittire tutti… tranne sua nipote, l’anima ribelle sempre pronta a difenderla da chiunque, familiari compresi.

Il male entra nella casa dove Corrado è nato e cresciuto senza bussare, e manda in frantumi un equilibrio già precario. All’improvviso la famiglia si ritrova a fare i conti con un’eredità ancora lontana ma già motivo di sospetti, calcoli e nervi scoperti.

La più banale delle questioni civili si trasforma così in una guerra senza regole, dove affetti, rancori e convenienze si confondono fino a diventare indistinguibili.

E al centro della tempesta c’è lui: zio Dodò, alias Corrado Postiglione. L’avvocato delle cause perse, solo contro tutti, chiamato a dirimere l’indifendibile, a sanare lo insanabile, ad affrontare il caso più difficile della sua carriera. Con i clienti più rognosi che potessero capitargli: la sua famiglia. Quella che non lo ha mai davvero stimato, ma adesso pretende miracoli.

È il caso disperato arrivato per caso. Quello che potrebbe cambiare una vita – la sua, o forse quella dei suoi “cari parenti”. Ma nulla è mai come sembra. E qualcosa, inevitabilmente, potrebbe non andare per il verso giusto.

Chi può dirlo?

Forse io…

Ma certamente non ve lo dirò.

SALA UMBERTO – Via della Mercede, 50, 00187 Roma – prenotazioni@salaumberto.com

Mar16/12 – 20:30

Mer17/12 – 20:30

Gio18/12 – 19:00

Ven19/12 – 20:30

Sab20/12 – 16:00

Sab20/12 – 20:30

Dom21/12 – 16:00

Mar23/12 – 20:30

Ven26/12 – 18:00

Sab27/12 – 16:00

Sab27/12 – 20:30

Dom28/12 – 16:00

Mar30/12 – 20:30

Gio01/01 – 18:00

Ven02/01 – 20:30

Sab03/01 – 16:00

Sab03/01 – 20:30

Dom04/01 – 16:00

Mar06/01 – 16:00

Mer07/01 – 19:00

Gio08/01 – 20:30

Ven09/01 – 20:30

Sab10/01 – 16:00

Sab10/01 – 20:30

Dom11/01 – 16:00

prezzo biglietto da 34 € a 22 € disponibili su www.salaumberto.com – www.ticketone.it

SPECIALE CAPODANNO

Carlo Buccirosso, maestro indiscusso della commedia brillante, vi aspetta il 31 dicembre in Sala Umberto per

festeggiare in allegria il nuovo anno insieme alla compagnia!

PROGRAMMA DELLA SERATA

ore 20:15 ingresso in Sala

ore 20:45 inizio spettacolo

ore 22:00 intervallo

ore 23:45 fine spettacolo

ore 00:00 brindisi di mezzanotte

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.