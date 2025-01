Quale Giubileo col modello Caivano?

“Il 23 dicembre scorso il governo Meloni ha approvato un decreto che individua sei periferie in Italia in cui “esportare” il modello Caivano.

Lo stesso commissario straordinario avrà il compito di elaborare ipotetici interventi strutturali con uno stanziamento complessivo di 180 milioni di euro. Tra i quartieri inseriti nel dl Emergenze c’è anche Quarticciolo, a pochi passi dal nostro quartiere.

Da queste parti conosciamo bene i “modelli”. A San Basilio negli ultimi anni abbiamo visto più volte in azione i santoni di turno predicare polizia, sgomberi, iniziative spot o centri sportivi che sembrano più cattedrali nel deserto.

Il mantra è sempre lo stesso: “serve più legalità”, “serve più controllo”, “lo Stato non può tollerare questa situazione”, “l’alternativa è il degrado assoluto”.

Toni roboanti che mal nascondono interventi inutili, mangiatoie per speculatori in giacca e cravatta o in divisa, nessun interesse per i bisogni di chi, quel territorio, lo abita tutti i giorni. È andata così a San Basilio, sta andando così a Caivano.

Agli albori di questo strano Giubileo della Speranza, la gestione dei quartieri sembra un campo di battaglia più che un bacino di misericordia. Sembra, piuttosto, che la metodologia già vista a San Basilio, divenuta modello a Caivano, sperimentata a Tor Bella Monaca, progettata per Quarticciolo, Borgo Nuovo, Rozzano, San Ferdinando, San Cristoforo, sia un modo per irrigidirla, quella frontiera. Mentre, per fortuna, c’è chi prova tutti i giorni ad abbatterla.

Attraverso una palestra, un doposcuola, un comitato, una microstamperia, un ambulatorio popolare, che sono già un’alternativa credibile per Quarticciolo.

Il “modello Caivano” non riguarda solo i quartieri coinvolti, riguarda tutte e tutti noi. In gioco c’è il futuro di decine, centinaia di quartieri a Roma e non solo. Smontare l’equazione “chi è contro il governo è con la criminalità organizzata” è possibile, convergendo insieme.

Ci vediamo il prossimo 18 gennaio alle 18 all’ex questura in piazza del Quarticciolo”.