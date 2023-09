Quale idea dell’Occidente? al Villaggio Cultura Pentatonic

Domenica 24 settembre 2023, ore 17* presso Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma* Laurentina, Conferenza del prof. Giuseppe Vacca: Quale idea dell’Occidente?

Giuseppe Vacca è nato a Bari il 27 gennaio 1939. Si è laureato in giurisprudenza e filosofia del diritto nel 1961 discutendo una tesi sulla filosofia politica e giuridica di Benedetto Croce. Nel 1975 ha vinto la cattedra di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Bari. Dal 1978 al 1983 è stato nel consiglio di amministrazione della RAI. Deputato per il PCI e poi per il PDS nella IX e X Legislatura nella circoscrizione elettorale Bari-Foggia. Ha rivolto poi i suoi studi alla storia del marxismo contemporaneo. Dal gennaio 1988 al 1999 ha diretto la Fondazione Istituto Gramsci di Roma, diventandone poi Presidente fino al 2016. Membro del Cda dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana dal 2000 al 2017, presiede la Commissione scientifica dell’Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci. Professore di Storia delle dottrine politiche nell’Università di Bari (1968-1997), si è occupato in particolare dell’idealismo novecentesco e dell’hegelismo italiano nella seconda metà del XIX secolo, con particolare riferimento alla genesi del marxismo in Italia. Ha scritto diverse opere letterarie su questioni filosofiche e politiche. Tra queste, Gramsci tra Mussolini e Stalin, Vita e pensieri di Antonio Gramsci, Quel che resta di Marx, L’Italia contesa. Comunisti e democristiani nel lungo dopoguerra (1943-1978), e la più recente, il suo intervento nel volume collettaneo I nodi dell’Occidente (2023).

*Ingresso con tessera ARCI 2022-2023