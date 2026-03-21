Quando la parola diventa scena: nasce “À Fleur de Mot”

Dare voce alle emozioni, attraversare la lingua francese e trasformarla in presenza scenica. Nasce À Fleur de Mot, un atelier di recitazione pensato per chi desidera mettersi in gioco, esplorare la propria espressività e lavorare sul palcoscenico — indipendentemente dal livello di partenza.

Tre giorni intensivi, dal 12 al 14 giugno 2026, dalle 14:00 alle 19:00, nella sede della Be Talent Academy , Circonvallazione Nomentana, 390, i corsi saranno dedicati alla costruzione di scene originali, scritte su misura per ogni partecipante.

Un percorso immersivo che culminerà in una presentazione finale filmata, pensata per valorizzare il lavoro svolto e offrire uno strumento concreto anche in chiave professionale.

A guidare l’atelier saranno Tommy Weber, regista e sceneggiatore, e Lucia Ceracchi, attrice e regista, che accompagneranno i partecipanti in un lavoro personalizzato sulla parola, il corpo e l’interpretazione.

Per chi desidera avvicinarsi al progetto prima dell’iscrizione, sono previsti due incontri gratuiti di orientamento con Lucia Ceracchi:

Sabato 18 aprile, dalle 16:00 alle 18:00

Sabato 24 maggio, dalle 10:30 alle 12:30

L’atelier è aperto anche ai più giovani, purché con un livello intermedio di francese. Ma il vero invito è a superare ogni esitazione: non serve essere perfetti, basta avere voglia di mettersi in gioco.

Un’esperienza pensata per chi vuole osare, sperimentare e scoprire nuove possibilità espressive.

I posti sono limitati.

Per informazioni e iscrizioni:

info@betalentacademy.it

+39 334 3732168

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