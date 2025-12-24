Quando la sicurezza passa dal verde: abbattimenti e nuove piantumazioni alla Leopardi

All’interno dell’area della scuola Leopardi, uno dei plessi dell’istituto comprensivo Parco della Vittoria, gli operai sono entrati in azione e diversi alberi stanno per essere abbattuti.

Un intervento che non passa inosservato, soprattutto quando riguarda uno spazio frequentato ogni giorno da bambini, insegnanti e famiglie.

Dal Municipio I chiariscono subito il punto centrale: non si tratta di una semplice “sforbiciata” al verde. Ogni albero rimosso verrà sostituito e, in questo caso, il saldo sarà addirittura in positivo.

I 37 esemplari destinati al taglio lasceranno spazio a 70 nuove alberature, quasi il doppio, come previsto dal regolamento comunale e grazie ai fondi del bando “Ossigeno”.

La scelta di intervenire nasce da una questione di sicurezza. Una valutazione tecnica affidata a un agronomo ha messo in evidenza criticità strutturali su diversi alberi, giudicati potenzialmente pericolosi.

Da qui la decisione di procedere con gli abbattimenti, con l’obiettivo dichiarato di tutelare studenti, personale scolastico e famiglie che ogni giorno attraversano quell’area.

Ma il progetto non guarda solo all’emergenza. La seconda fase punta a ridisegnare il verde del plesso scolastico, scegliendo essenze più adatte al contesto urbano e capaci di resistere meglio nel tempo.

Un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione municipale, non si limita a compensare ciò che viene rimosso, ma punta a migliorare la qualità complessiva degli spazi verdi.

“Vogliamo intervenire prima e intervenire meglio”, ha spiegato l’assessore municipale all’Ambiente Stefano Marin, rivendicando un approccio basato su strumenti tecnici e su una visione chiara: preservare il verde dove è possibile e mettere in sicurezza dove è necessario.

Marin ha poi ringraziato la presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi, gli uffici municipali coinvolti e l’assessora capitolina Sabrina Alfonsi per il supporto che ha consentito di accedere a fondi straordinari, garantendo risorse e tempi adeguati.

Alla fine, il messaggio che arriva dal Municipio è chiaro: il verde non è un elemento accessorio, nemmeno nel cuore storico della città.

“Il Centro Storico non è fatto solo di pietra e monumenti – ha concluso Marin – anche gli alberi sono patrimonio, identità e benessere”. E proprio da questa idea parte un intervento che, tra tagli e nuove piantumazioni, prova a guardare più lontano del rumore delle motoseghe.

