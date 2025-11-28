Quartaccio, schianto nella notte: morto scooterista 50enne dopo l’impatto con un Ducato

Una serata tragica quella di giovedì 27 novembre al Quartaccio, dove un uomo di appena 50 anni, Fabrizio D’Antonio, ha perso la vita in un violento incidente stradale.

Erano da poco passate le 21 quando lo scooter Yamaha T-Max su cui viaggiava si è scontrato con un furgone Fiat Ducato impegnato in alcune consegne alimentari, all’altezza di via del Monte della Capanna.

L’impatto è stato devastante. I sanitari del 118, arrivati in pochi minuti, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per lo scooterista non c’è stato nulla da fare.

Il conducente del furgone, un 42enne originario dello Sri Lanka, si è immediatamente fermato per prestare soccorso e poi è stato accompagnato in ospedale per i controlli alcolemici e tossicologici di routine.

La strada è stata chiusa per consentire ai caschi bianchi del XIV gruppo Montemario di effettuare i rilievi. Sia lo scooter che il furgone sono stati sequestrati, mentre la salma del cinquantenne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Spetterà ora agli investigatori ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e chiarire cosa abbia portato alla collisione in quel tratto di strada.

