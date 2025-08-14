Quarticciolo, 39enne lancia bottiglie contro le auto in transito

Stava transitando nella zona del Quarticciolo, la pattuglia del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di pattugliamento, quando, in via dei Larici, ha intercettato una donna intenta a lanciare bottiglie di vetro contro le auto in transito. Gli agenti sono prontamente intervenuti, bloccando la responsabile, in evidente stato di alterazione.

L’immediato intervento degli operanti ha evitato che tale azione potesse causare danni alle vetture e ferire le persone in transito, tra cui un uomo di 69 anni, subito aiutato dai caschi bianchi, in quanto molto scosso dall’accaduto, tanto da rendere necessarie le cure del personale sanitario, allertato dagli agenti.

Al termine degli accertamenti, la donna, una trentanovenne di nazionalità cubana, senza fissa dimora con precedenti penali a suo carico, è stata denunciata per danneggiamento e getto pericoloso di cose.

