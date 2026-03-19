Quarticciolo: 5 arresti in poche ore tra pusher, rapinatori e violenza di genere

Il Quarticciolo torna al centro dell’attenzione per una serie di interventi della Polizia di Stato che, nel giro di poche ore, hanno portato a cinque arresti tra spaccio, rapine e violazioni di misure cautelari.

Un quadro che restituisce l’immagine di un territorio ancora sotto pressione, dove i controlli serrati delle forze dell’ordine continuano a incrociare episodi di microcriminalità diffusa.

In campo gli agenti del V Distretto Prenestino, del Commissariato Torpignattara e della Sezione Volanti, impegnati in un’azione coordinata che ha colpito diverse situazioni critiche.

Tre dei fermati sono pusher sorpresi in strada, tra marciapiedi e auto trasformate in rifugi di fortuna, mentre erano in possesso di dosi già pronte per lo spaccio.

In due casi, alle perquisizioni personali si sono aggiunti controlli nelle abitazioni, che hanno confermato l’attività illecita.

Nel terzo episodio, invece, gli agenti si sono trovati davanti a una scena emblematica: un’auto utilizzata come giaciglio, al cui interno era nascosto un piccolo “magazzino” con una trentina di dosi di cocaina confezionate e pronte per essere vendute.

Non meno grave l’intervento che ha portato all’arresto di un uomo, ritenuto responsabile di una rapina consumata in strada.

Secondo quanto ricostruito, il sospetto avrebbe prima tentato di colpire la vittima con uno spray al peperoncino e, non riuscendoci, avrebbe alzato il livello della violenza impugnando un paio di forbici.

La fuga è durata poco: intercettato dalle Volanti nelle immediate vicinanze, è stato bloccato e arrestato.

L’ultimo episodio riguarda invece una vicenda di violenza personale aggravata dalla violazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Una donna di 43 anni, già destinataria del divieto di avvicinamento all’ex compagno e del divieto di dimora a Roma, avrebbe ignorato entrambe le prescrizioni.

Dopo aver raggiunto l’uomo, lo avrebbe aggredito alle spalle facendolo cadere a terra, per poi colpirlo con una pietra. Anche in questo caso l’intervento degli agenti è stato immediato e si è concluso con l’arresto.

Tutti gli indagati sono stati accompagnati a piazzale Clodio, dove il giudice per le indagini preliminari ha convalidato i provvedimenti su richiesta della Procura.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.