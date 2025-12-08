Quarticciolo, agguato alla fermata del bus: uomo pestato dal branco e rapinato. Preso uno degli aggressori

Un pomeriggio qualunque, una fermata dell’autobus come tante, poi la violenza improvvisa.

Al Quarticciolo, sabato 6 dicembre, un uomo di origine indiana è stato travolto da un branco di quattro persone che lo ha picchiato senza pietà per poi rapinarlo.

Una scena feroce consumata in pochi istanti, sotto gli occhi increduli dei passanti.

La vittima è stata prima minacciata, poi colpita con calci e pugni fino a cadere a terra. Gli aggressori gli hanno strappato la collanina d’oro e tentato di portargli via anche gli orecchini, ferendolo ai lobi mentre cercavano di strapparli con la forza.

Nel caos, l’uomo ha trovato la forza di tirare fuori il cellulare e registrare un breve video dei quattro mentre scappavano.

Un gesto istintivo che ha avuto un effetto imprevisto: il gruppo, accortosi della ripresa, è tornato indietro e ha colpito ancora, questa volta con una bottiglia di vetro. Poi la fuga.

Le chiamate al 112 hanno fatto scattare la caccia all’uomo. Le Volanti hanno perlustrato il quartiere strada per strada, sfruttando il video registrato e la conoscenza delle dinamiche del territorio.

Alle prime luci dell’alba di domenica 7 dicembre, la svolta: uno dei presunti aggressori è stato individuato.

Alla vista della polizia ha tentato di scappare tra i palazzi del quartiere, ma è stato raggiunto e bloccato dopo poche decine di metri.

Accompagnato in carcere, ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. La caccia agli altri tre componenti del branco prosegue.

