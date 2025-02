Quarticciolo, Caliste: “Non confondere esigenze e diritti con altri fenomeni”

“Quanto accaduto nelle scorse ore al Quarticciolo è l’ennesima conferma che è necessario intervenire differentemente, soprattutto in questa fase, senza acuire ulteriormente la tensione sociale e senza generalizzare, confondendo esigenze e diritti con fenomeni del tutto differenti. Ho chiesto un incontro urgente con il prefetto per ribadire che è essenziale interrompere gli sgomberi in assenza di valide soluzioni alternative a tutela delle persone e delle famiglie”.

Così in una nota il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste.

