Quarticciolo, contromano con la Jeep: 60enne fermato in extremis

Poteva trasformarsi in una tragedia, ma l’intervento tempestivo della Polizia Locale ha evitato il peggio. Un uomo di 60 anni è stato sorpreso a percorrere contromano viale Palmiro Togliatti, all’altezza del Quarticciolo, a bordo di una Jeep Renegade.

Gli agenti, impegnati nei controlli serali nella zona, si sono trovati davanti il SUV lanciato nella direzione sbagliata. Un attimo di valutazione, poi la manovra rapida per bloccarlo, scongiurando così un possibile incidente frontale.

L’automobilista è stato subito identificato e sottoposto agli accertamenti di rito. Oltre alle sanzioni previste, gli è stata ritirata la patente ai fini della sospensione.

Un episodio che si è chiuso senza feriti, ma che ricorda quanto pochi secondi possano fare la differenza tra la cronaca e la tragedia.

