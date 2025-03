Quarticciolo, Mussolini (FI): “Cabina di regia sia composta soltanto da istituzioni”

“L’istituzione di una cabina di regia che analizzi le enormi problematiche sociali del Quarticciolo è una proposta che condividiamo.

Ciò che non condividiamo è l’impostazione che la maggioranza ha voluto dare al suddetto organismo, prevedendo la presenza di soggetti extra-istituzionali che, a nostro avviso, sarebbe opportuno non coinvolgere nei tavoli di discussione.

Per questo motivo, pur sostenendo l’esigenza e la necessità della cabina di regia in oggetto e pur apprezzando il voto favorevole sulla nostra richiesta di inserire rappresentanti del Governo tra i suoi membri, abbiamo deciso di astenerci sulla proposta avanzata oggi in Aula dalla maggioranza.

Un segnale forte che, in un’ottica puramente costruttiva, abbiamo voluto lanciare per ribadire la nostra contrarietà al coinvolgimento di attori non istituzionali in una complessa questione – come quella del Quarticciolo – che richiede competenza e terzietà“.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.

