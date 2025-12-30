Quarticciolo, scacco ai pusher dei contatori e ai ladri dell’oratorio

Non solo pattugliamenti, ma appostamenti mirati per scardinare i nuovi “marchingegni” della criminalità di strada.

Al Quarticciolo, gli agenti del V Distretto Prenestino hanno documentato come i pusher avessero trasformato l’arredo urbano e i servizi condominiali in veri e propri magazzini della droga.

La droga nel contatore della luce

Il primo a cadere nella rete della Polizia è stato un ventiseienne tunisino. Il giovane utilizzava un sistema rapido: faceva la spola tra i clienti in strada e un portone condominiale sempre aperto.

Il segreto era custodito all’interno di un contatore della luce: gli agenti vi hanno rinvenuto un “container” di fortuna con 60 grammi tra hashish e cocaina già pronti per la vendita, oltre a 200 euro in contanti.

Nonostante il tentativo di gettare via la dose durante il blitz, l’uomo è stato bloccato e arrestato.

Il “magazzino” tra i cespugli

Poche ore dopo, sempre nella stessa piazza di spaccio, è scattato il secondo blitz. Questa volta nel mirino è finita una coppia di pusher che utilizzava una siepe come deposito temporaneo.

Gli agenti sono intervenuti esattamente nel momento del prelievo, sequestrando 86 dosi tra crack e cocaina (per un peso di 52 grammi) e 100 euro in banconote di piccolo taglio.

Ladri all’oratorio: fermati con le tronchesi

Parallelamente al contrasto degli stupefacenti, la Polizia ha sventato un furto odioso ai danni della comunità.

Un ventiduenne bosniaco e un ventitreenne romano sono stati sorpresi mentre tentavano di scassinare la porta di un oratorio del quartiere, una struttura frequentata quotidianamente da volontari e giovani.

I due sono stati bloccati con le “mani nel sacco”: impugnavano una grossa tronchese e avevano le tasche piene di arnesi atti allo scasso, tra cui coltelli a serramanico e lame. Per entrambi l’accusa è di tentato furto aggravato.

