Quarticciolo: tenta di rubare un monopattino e aggredisce gli agenti. Arrestato dalla Polizia Locale
Il 38enne, già pronto a dileguarsi con il mezzo, è stato fermato pochi istanti prima della fuga
Momenti di tensione nella tarda mattinata di ieri lungo viale Palmiro Togliatti, all’altezza del mercato domenicale di “Porta Portese Est”.
Un uomo di 38 anni, cittadino algerino, è stato sorpreso mentre tentava di portare via un monopattino privato assicurato con una robusta catena antifurto.
A notarlo sono stati gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei servizi di vigilanza nell’area del mercato. Il 38enne, già pronto a dileguarsi con il mezzo, è stato fermato pochi istanti prima della fuga.
Alla vista della pattuglia, però, l’uomo ha reagito con violenza: ha aggredito gli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo e ha anche danneggiato l’auto di servizio. Un comportamento che ha fatto scattare l’arresto immediato.
Portato negli uffici di zona, l’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha contestato i reati di rapina impropria, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, disponendo inoltre la misura di espulsione dal territorio nazionale.
Il monopattino è stato riconsegnato alla proprietaria, che ha sporto regolare querela e ha voluto ringraziare gli agenti per la prontezza e la professionalità dimostrate nel riportare il suo mezzo a casa.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.