Quarticciolo, tranviere picchiato e rapinato mentre va al lavoro. Cisal: “situazione insostenibile”

Pestato e derubato mentre andava a iniziare il turno. È successo all’alba di giovedì 30 ottobre, nelle vicinanze del capolinea di viale Palmiro Togliatti, al Quarticciolo.

La vittima è un tranviere di 49 anni, in servizio sulla linea sostitutiva del tram 14, aggredito brutalmente da due uomini mentre si recava al lavoro.

Secondo quanto riferito dal sindacato Faisa Cisal, l’autista era appena sceso dall’auto e si stava dirigendo verso l’autobus quando, all’altezza di via Prenestina, è stato improvvisamente avvicinato da due individui, descritti come di probabile origine nordafricana.

I due lo hanno colpito ripetutamente al volto con una raffica di pugni, poi gli hanno strappato il marsupio contenente portafogli e documenti, fuggendo subito dopo.

Ferito e sotto shock, l’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Sandro Pertini, dove i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in dieci giorni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili.

“A Togliatti è emergenza sicurezza”

“Il problema delle aggressioni rimane irrisolto – denunciano Antonio Cannone e Gianluca Donati, segretari Faisa Cisal di Roma e Lazio –. La situazione del capolinea Togliatti è ormai insostenibile: furti, vandalismi e violenze contro il personale Atac si ripetono ogni giorno”.

Il sindacato punta il dito contro la mancanza di sicurezza: “Sappiamo che Atac da sola non può farcela in un contesto urbano così complesso. Serve una risposta congiunta e strutturata di tutte le istituzioni e delle forze dell’ordine”.

Sciopero domenica sera: “Gli autisti non devono essere lasciati soli”

Per protestare contro l’escalation di violenze, Faisa Cisal ha annunciato uno sciopero della linea 14 per domenica 2 novembre, dalle 20 alle 24.

“È il momento di mettere fine a questo scempio – spiegano Cannone e Donati –. Gli autoferrotranvieri e tutti i dipendenti Atac non possono più essere lasciati soli, né a Togliatti né in nessun’altra zona della città”.

