Quartiere Pigneto. Correva l’anno 2005

*Il Quartiere Pigneto si sviluppa su una superficie di circa 70 ettari tra Porta Maggiore ad ovest, via dell’Acqua Bullicante a est, la ferrovia Roma-Pescara a nord e la via Casilina a sud strutturandosi intorno a via del Pigneto, che da Piazza Cavallini giunge fino al fosso della Maranella con un tracciato di circa due chilometri che attraversa l’area con andamento est-ovest.

Intorno al 1870 l’area attualmente denominata Prenestina-Labicano era interamente agricola, con casali e qualche villa, attraversata dal lungo vicolo del Pigneto, così chiamato per i numerosi pini piantati ai suoi bordi, che staccandosi dalla via Prenestina giungeva fino all’attuale tracciato di via dell’Acqua Bullicante.

Verso la fine dell’800 si insediò sulla Prenestina un agglomerato industriale connesso allo scalo merci ferroviario, vi erano compresi i serbatoi idrici dei principali acquedotti, il deposito della nettezza urbana, il deposito dei tram, le officine Tabanelli per la costruzione e manutenzione dei tram stessi e gli stabilimenti oggi dismessi della Snia-Viscosa, a quel tempo maggiore industria romana.

Sarà questo agglomerato a determinare quella che diverrà la principale direttrice dell’espansione popolare nella città di Roma, poiché qui, grazie allo sviluppo di cooperative edilizie di ferrovieri, tranvieri, netturbini, si realizzeranno le prime case popolari, delle quali il complesso più rilevante è quello denominato Villa Serventi, costruito negli anni venti prevalentemente per ferrovieri.

Il Pigneto appartiene, storicamente ed urbanisticamente, alla prima periferia romana e può essere considerato “città consolidata” a tutti gli effetti, ma conserva e ha conservato aspetti di marginalità e di degrado che si sta pianificando di rimuovere.

L’area oggi (2005 circa) si caratterizza per la presenza diffusa di tipologie edilizie eterogenee, a carattere prevalentemente residenziale, accostate tra loro in maniera casuale, risalenti ad una edilizia spontanea del dopoguerra.

Prevalgono case a due o tre piani, di cui alcune in avanzato stato di degrado, villini bifamiliari disposti a raggiera intorno a Piazza Tolomeo e Piazza Copernico, secondo il modello di Città Giardino.

Limitrofa all’area dei villini si sviluppa la zona commerciale concentrata intorno a via Roberto Malatesta, caratterizzata da edifici a carattere intensivo di sei/otto piani a grandi isolati. La densità abitativa è molto alta e si aggira intorno ai 223 abitanti/ha, mentre la presenza di spazi verdi è scarsa e ben al di sotto degli standard stabiliti dal DM 1444/68, nonostante la riqualificazione di piccole aree attrezzate a giardino e per il gioco dei bambini e la realizzazione del parco nell’area dell’ex Snia Viscosa.

Dal punto di vista demografico al dicembre 2000 la popolazione residente nel quartiere è di 51.312 persone, di cui 24.609 maschi e 26.703 donne.

La popolazione anziana, individuata tra gli ultrasessantacinquenni è di 11.754, mentre i giovanissimi (fascia 0-14) sono 5.755, l’indice di vecchiaia è molto elevato: 204 anziani. Si è, quindi, in presenza di una popolazione con un’alta percentuale di anziani.

La popolazione straniera residente nel Quartiere Pigneto al 31/12/2000 è di 4.357 unità pari al 3,49 per cento della popolazione totale, tra le più alte della capitale.

*Questo testo è parte dell’elaborato afferente al Contratto Pigneto – Prenestino presentato al Master in Scienze Ambientali presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum nell’Anno Accademico 2004 – 2005.

