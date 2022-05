Quartiere Prampolini: Politica locale, fede e Provvidenza.

Fra gli abitanti di “Parco Prampolini” si sta accendendo, nelle ultime settimane, una speranza, a circa 10 anni dalla nascita del Quartiere: vedere attivato il servizio di spazzamento e diserbo di strade e marciapiedi!

Il 31 maggio prossimo scadrà – a quanto sappiamo – il contratto AMA: da qui il sogno di essere inclusi nella futura mappa del sopra citato servizio. …Certo, noi di Prampolini ci saremmo aspettati di essere aggiornati tempestivamente dalle Istituzioni locali e/o da AMA su tale auspicata prospettiva, magari attraverso un contatto col nostro Comitato di Quartiere. Visto però che a pochi giorni dal rinnovo del contratto, tutto tace, due giorni fa è stata inviata una e-mail all’Assessore Municipale al Verde Edoardo Annucci ed al Responsabile AMA per il V Municipio Fabrizio Grilli, con una richiesta di incontro.

…Ma le mille delusioni che connotano fin qui la giovane storia del nostro Quartiere, unitamente all’inquietante, inaspettato silenzio istituzionale sul delicato tema sopra citato, ci suggeriscono di mettere in campo – parallelamente alle nostre instancabili richieste di interlocuzione – anche le armi della fede: stiamo preparando un pellegrinaggio lungo la Via Francigena, parte della quale passerebbe – a quanto si dice – non lontano da qui. Qualora non bastasse il pellegrinaggio, predisporremo un Gruppo di Preghiera, cui invitiamo tutti, per solidarietà, ad associarsi!!

Speriamo in tal modo che il Buon Dio ci aiuti ad ottenere il Servizio agognato, e magari anche a conseguire un obiettivo minore, ma comunque importante per chi come noi vive una condizione di abbandono: la riparazione dei pedali di 3 dei 5 cassonetti dell’indifferenziata posti in Via Cremonesi, e rotti da moltissime settimane (tanti cittadini, soprattutto i più anziani, non riescono ad alzare a mano i pesanti coperchi per introdurre i rifiuti).

Frattanto, come ex voto, si invia una cartolina illustrata dal Quartiere Prampolini, con annessa “monnezza”.

Un cordiale saluto a tutti i lettori.

PS: …se ride, pe nun piagne!

Carlo Falco